Makoke quiere ayudar a Kiko a zanjar una importante deuda Mónica Hoyos y Makoke disfrutando de la cena. / Telecinco La ex del colaborador de 'Sálvame' compartió una cena con Mónica Hoyos en 'Gran Hermano VIP' EL NORTE Viernes, 19 octubre 2018, 17:55

Makoke ha sido elegida por sus compañeros de 'Gran Hermano VIP' como la mejor empleada de la prueba semanal, lo que le permitió disfrutar de una suculenta cena en compañía de la persona que ella escogiese, y ese honor recayó en Mónica Hoyos.

Nada más comenzar la velada, Mónica quiso brindar por tener «novio pronto», pero Makoke no pensaba igual. Para ella, su futuro inmediato es «disfrutar de la vida». También aprovechó el momento para hablar de Kiko Matamoros: «Kiko tiene una deuda muy importante, y aunque la casa es mía quiero zanjar su deuda. Yo tengo buena relación con él, pero no quiero contar con Kiko para nada porque llevo 20 años contando con él para todo».

También reconoció que el televisivo había sido el amor de su vida, pero no tiene intención de volver con él. «Sé que lo que me espera a su lado van a ser reproches por ambas partes, malos rollos y yo soy muy feliz. Llevo 20 años viviendo la vida con él, me he dado cuenta de que hace dos meses que no le veo. Pensaba que era imprescindible en mi vida, y no lo es», apuntaba.

Tras hablar de su relación con Kiko, le explicó a Mónica Hoyos que ella no había superado su tema con Carlos Lozano. «En el tema hombres no tiene nada que ver. Es en el tema de cariño, de amistad y de cosas que me ha decepcionado mucho. Mi vida no ha sido mala en ese aspecto hasta hace poco, y el otro día terminó de decepcionarme del todo».

«Hemos invertido los tiempos, tú lo vas a hacer ahora y yo ya lo he hecho durante este tiempo», comentaba la peruana que añadía: «Somos en eso un poco distintas. Yo ahora quiero hijos, una casa bonita y el guapo príncipe».