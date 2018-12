Makoke, de nuevo enamorada «Ella está ilusionada con una persona pero no voy a decir nombres», ha dicho Diego Arrabal en 'Viva la vida' LEONOTICIAS León Lunes, 10 diciembre 2018, 12:22

Tras 20 años de relación, Kiko Matamoros y Makoke anunciaron su separación (a golpe de exclusiva). A los pocos días se supo que la que fuera azafata del Telecupón sería una de las concursantes de 'GH VIP 6' y desde su ingreso en la caas de Guadalix de Sierra, los programas del corazón (y sus protagonistas) no han hablado de otra cosa.

¿Lo último? Makoke se ha vuelto a enamorar. Fue Diego Arrabal en 'Viva la vida' el que soltó el bombazo delante de Kiko Matamoros: «¿Tú sabes que Makoke está enamorada?», preguntaba al invitado: «A mí no me lo ha contado», respondía irónicamente el exmarido de Makoke.

«Ella está ilusionada con una persona pero no voy a decir nombres porque luego siempre me tacha de que cuento lo que me dice», aseguraba Diego Arrabal.