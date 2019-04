La madre de Aída Nízar explica qué le ocurrió realmente a su hija en el 'reality' chileno 'Resistiré' «He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien», ha dicho Mariángeles Delgado LEONOTICIAS León Miércoles, 3 abril 2019, 11:21

Tal y como informó el programa de televisión chileno 'Los Intrusos', Aída Nízar había tenido que abandonar el 'reality' 'Resistiré' de forma temporal tras haber sufrido un infarto. Ante esta información ha sido Mariángeles Delgado, madre de Aída Nízar, la que ha explicado lo que le había ocurrido realmente a su hija: «Fue ingresada tras sufrir una hipotermia grave. Es mentira que haya tenido un infarto. He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien. Ha sido tan solo un susto, pero hasta que no han comprobado que se encontraba realmente bien no le han dado el alta», dijo en una entrevista para 'El Confidencial.'