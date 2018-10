Luis Cepeda no se olvida de Aitana Aitana y Cepeda durante su paso por la Academia de 'OT'. / Instagram El cantante le ha enviado un bonito mensaje a su ex tras el lanzamiento de su libro 'La tinta de mis ojos' EL NORTE Viernes, 19 octubre 2018, 17:52

La historia de amor entre Aitana y Luis Cepeda ha sido una de las más seguidas por todos los telespectadores de la pasada edición de 'Operación Triunfo'. La amistad que se forjó en la Academia se transformó en noviazgo tras concluir el concurso, sin embargo esa historia de amor llegó a su fin lo que sorprendió a todos sus fans.

Ahora, con las vidas separadas, Aitana está en plena promoción de su libro 'La tinta de mis ojos' que contiene poemas breves y minirelatos escritos por otra persona con dibujos de ella. Un trabajo que no ha pasado desapercibido para su ex que le ha enviado un mensaje: «Un libro, al igual que una canción, trata de transportarte a lugares donde no habéis estado, de entender un mundo interior mil veces más complejo de lo que pensáis y de ver con unos ojos que no son los tuyos. Gracias @Aitanax ... mañana podréis vivirlo».

La respuesta de Aitana al comentario no tardó: «Muchas gracias Luis... de verdad», además también quiso devolver la felicitación al cantante por el éxito de su canción 'Esta vez': «Muchísimas felicidades por esto, te lo mereces por el corazón y el alma que le pones a todo».