Lequio se emociona al hablar de su hijo Álex y su vuelta a la rutina
El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' ha querido dejar claro que «aún queda mucho trabajo, pero el camino es menos difícil»
EL NORTE
Viernes, 19 octubre 2018, 17:52

Alessandro Lequio ha querido hablar en 'El programa de Ana Rosa', espacio en el que colabora, de la salud de su hijo Álex Lequio que ha reaparecido después de permanecer seis meses en Estados Unidos para tratarse de su enfermedad. Sobre este tema, lo primero que ha dicho ha sido: «Aún queda mucho trabajo, pero el camino es menos difícil».

El hecho de que haya vuelto a sus rutinas, a la vez que se sigue tratando en España, parece que le da algo de reparo: «Como padre me da miedo de que se esté precipitando, pero por otro lado me parece maravilloso porque él necesita volver al día a día del trabajo y eso me emociona».

Sobre la bajada de peso de Álex, el colaborador apunta: «Ha perdido peso de forma voluntaria. Se está cuidando más».

En cuanto a los rumores de que estaba molesto por unas declaraciones de Ana Obregón a una conocida revista, ha querido desmentirlos: «Yo para Ana solo tengo palabras de admiración, todo lo que diga y haga me parece fenomenal. Es una luchadora, ha estado seis meses sin moverse del lado de Álex, al pie del cañón».

Sobre el acto benéfico que está preparando Álex, su padre ha señalado: «Espero que lo distancie un poco más porque necesita tranquilidad».