leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicki Nicole y Lamine Yamal en sus redes sociales. Instagram

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

El joven futbolista del Barcelona confirma que finalizó su relación con la cantante argentina de forma amistosa y ante los rumores que señalaban un posible engaño

M. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

El astro emergente del fútbol español, Lamine Yamal, de 18 años, ha declarado públicamente que su relación con la artista argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin. En declaraciones al periodista Javi de Hoyos en el programa 'D Corazón' (RTVE), Yamal transmitió este mensaje: «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad».

El jugador señaló que los rumores que vinculaban su separación con un viaje reciente a Italia y un supuesto episodio de infidelidad son ciertos sólo en tanto que «ya no estábamos juntos» cuando ocurrieron esos hechos. «No he sido infiel a Nicki Nicole ni he estado con otra persona», añadió.

La vinculación entre los dos nombres trascendió el ámbito privado a finales de agosto de 2025, cuando Yamal compartió en sus redes sociales imágenes junto a Nicki Nicole para celebrar su 25º cumpleaños, lo que parecía oficializar el noviazgo.

El noviazgo entre ambos había trascendido en el pasado verano, poco después del cumpleaños del futbolista, con apariciones públicas como pareja y escapadas compartidas.

Por el momento, ninguno de los dos ha detallado los motivos concretos de la ruptura, lo que deja en el aire varias incógnitas sobre el desenlace de una relación que captó atención en el ámbito mediático.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Milagrosa salvación en un grave accidente vial junto al estadio Reino de León
  2. 2 Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León
  3. 3 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros
  4. 4 El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera
  5. 5 Lucas Ribeiro aleja los fantasmas del Reino
  6. 6 Ofrecen una recompensa de 500 euros por encontrar a una perra perdida en León
  7. 7 Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja
  8. 8 Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas
  9. 9 El agua milagrosa de un pueblo de Gordón
  10. 10 El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»