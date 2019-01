Kiko Rivera: «He estado enganchado a la cocaína, al hachís y la marihuana» «Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo» LEONOTICIAS León Miércoles, 16 enero 2019, 14:12

«No lo he dicho nunca», anunció Kiko Rivera este martes en Límite 48 Horas de 'GH Dúo', antes de sincerarses. «He estado enganchado a la cocaína, al hachís y la marihuana. Hachís y marihuana consumía todos los días, cocaína no. Para mí, ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo».

«En determinado momento de mi vida, y de ahí viene en gran parte mi depresión, estuve con adicción a las drogas. Lo pasé muy mal», aseguró el DJ. «Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo», afirmó sobre un mundo que para él es «muy malo y sólo trae problemas». «Gracias a Dios lo he superado, a base de médicos, de psicólogos, de lucha, a base de amor».

Según él, lo más duro fue contárselo a su familia, pero también «los primeros días» de la desintoxicación, en los que sufrió temblores y sudores fríos. «Se puede conseguir si estás dispuesto a hacerlo», recalcó.