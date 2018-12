Kiko Matamoros a Gustavo González: «Eres tonto, aparte de un delincuente» «En todo caso seré un presunto delincuente», dijo el colaborador al ex de Makoke LEONOTICIAS León Jueves, 13 diciembre 2018, 13:45

La guerra entre Gustavo González y Kiko Matamoros sigue calentita. «Tú debes ser tonto, bueno eres tonto, aparte de un delincuente». Y Kiko Matamoros se quedó tan ancho. Gustavo González, ante esta acusación no se quedó callado: «En todo caso seré un presunto delincuente». «Yo no estoy condenado, tú sí. El otro día incluso dijiste que yo había delinquido por ti en alguna ocasión. ¡Tienes narices! Pues si efectivamente te he protegido y te he cubierto», le dijo el colaborador a Matamoros.

«Sí, para manipular la verdad y contar una historia que no era», le contestó Matamoros, a lo que el colaborador quiso desacreditar su palabras y contar que el jamás ha manipulado nada, informa 'Bekia'. Matamoros para zanjar la cuestión dijo que tendrían que venir al plató «los estudiantes de Derecho, para ver cómo se delinque en directo», a lo que Gustavo González le devolvió el 'zasca diciéndole: «Entonces tendrán que venir los forajidos para ver» cómo trabaja Matamoros y vive «fuera de la ley».