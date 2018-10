Kiko Matamoros desmiente su relación Nancy Sneide Kiko Matamoros. / Telecinco El colaborador de 'Sálvame' ha justificado esos falsos rumores: «Creo que en 'El Español' me tienen ganas» LEONOTICIAS Lunes, 22 octubre 2018, 20:25

Kiko Matamoros y Makoke suman tres meses separados y no hay ningún motivo para pensar que esta situación vaya a cambiar, aunque tampoco se podía pensar que después de haber estado conviviendo 20 años, el colaborador de 'Sálvame' iniciase, tan pronto, una nueva relación. Según recoge 'Jaleos' el pasado 20 de octubre, Kiko podría haber recuperado la ilusión con la modelo Nancy Sneide. Según el medio, la pareja se habría conocido en una discoteca, aunque también hacen relación a algún encuentro en plena luz del día.

María Patiño, en su programa 'Socialité', se ha puesto en contacto con su compañero quien ha comentado sobre esta supuesta relación: «La información es completamente falsa. He hablado con ella una sola noche, creo que todo esto viene de alguien que intenta hacerle daño a ella».

No obstante puede que exista otra mujer en su vida: «No me faltan las mujeres guapas, jóvenes, creo que en 'El Español' me tienen ganas y han matado dos pájaros de un tiro».