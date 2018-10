A Kim Kardashian no le gusta hablar de sexo, pero sí posar desnuda Kim Kardashian. / Instagram La celebrity comenta que a ella no le importa desnudarse ante 50 personas para una sesión de fotos, pero en la cama con otra persona se siente insegura LEONOTICIAS Lunes, 22 octubre 2018, 20:25

Kim Kardashian es la auténtica reina del destape en Instagram. Hasta ahora, nadie le ha puesto límites a las imágenes que sube a su perfil. Pero, a pesar de todo, la celebrity sigue diciendo que es muy tímida en cuestiones de sexualidad: «En casa soy más conservadora, pero mi perfil público es salvaje, sexual», confiesa en una entrevista a Bret Easton Ellis para la portada de la revista 'Richardson Mazagine'.

Según la celebrity, Kardashian se siente incómoda cuando habla sobre sexo. «Puedo desnudarme en un set ante 50 personas para hacer unas fotografías, pero si estoy con una sola persona en la cama, soy tímida e insegura. Son dos personalidades muy diferentes».

Por otra parte, posar ligera de ropa es una forma de empoderarse y volver a tomar el control de su propio cuerpo. «Gané mucho peso con mis embarazos y no me sentía nada sexy, no estaba cómoda en mi cuerpo. En internet me llegaron a comparar con ballenas porque tardé mucho en perder el peso. Y ocho meses después, tenía mejor cuerpo que antes de quedarme embarazada», relata.