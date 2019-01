Julio José Iglesias: «Me robaron el ADN mientras hacía windsurf» Hace pocos días un juzgado de Valencia confirmó que Javier Sánchez Santos es «en un 99,99%» hijo de Julio Iglesias LEONOTICIAS León Viernes, 11 enero 2019, 13:32

Hace pocos días un juzgado de Valencia confirmó que Javier Sánchez Santos es «en un 99,99%» hijo de Julio Iglesias, en cuanto a que comparte ADN con el tercer hijo del cantante. «Nuestro detective viajó a Miami con intención de conseguir el ADN de Julio Iglesias, pero fue imposible: según nos contó, tiene más seguridad que un jefe de estado», explicó el abogado que añadió que terminaron por intentarlo con el hijo del cantante mientras éste realizaba windsur.

Julio José Iglesias ha hablado sobre esta situación en la revista 'Corazón': «Me robaron el ADN mientras hacía windsurf. Me robaron mi termo de agua mientras practicaba surf. Me encantan los deportes acuáticos, y cuando terminé y llegué a la playa, muerto de sed, no estaba mi termo y pensé que lo había perdido. Al cabo del tiempo salió todo el tema y comprendí que me lo habían robado», ha explicado el hijo del cantante.