Julio Iglesias demanda a Makoke La exmujer de Kiko Matamoros no piensa dar un paso atrás E.N. Jueves, 3 enero 2019, 13:13

Makoke acudió al plató de 'Sálvame' para hablar de cómo ha comenzado el año 2019 se encontró con una sorpresa: «¿No te ha llegado nada de Julio o del entorno de Julio en las últimas horas?», le soltó la colaboradora Gema López, quien anunció que Julio Iglesias ya se habría puesto en contacto con su bufete de abogados para demandar a Makoke. «Me cuentan que hoy a la 1 de la tarde se habría dado la orden a un despacho de abogados para enviarte un burofax en el que se te exigiría que rectifiques y niegues que tuviste una relación con Julio Iglesias».

«No me preocupa», respondía Makoke. «Yo he confirmado una parte de mi vida que no se sabía y que no tengo ningún reparo en negar». «Mi verdad es mi verdad. No voy a dar un paso atrás».