Al Rey Juan Carlos le sale una nueva hija secreta Tras la belga Ingrid Sartiau y del catalán Albert Sola, ahora otra mujer ha decidido reclamar su paternidad E.N. Lunes, 3 diciembre 2018, 13:10

María A. L. A., una comercial catalana de 54 años, ha salido a la luz asegurando que tiene pruebas que demuestran que el Rey Emérito Juan Carlos es su padre. «Voy a luchar por lo que es mío. En su día tuve el anhelo de conocerlo. Pero ahora ya no. Ahora solo quiero lo que me corresponde», publica 'El Español'. «Si a los Borbones los está manteniendo España, ¿por qué ellos no mantienen a sus hijos? O que lo haga el Estado o que lo haga mi padre».

«Durante años, siendo yo pequeña, escuchaba a mi madre decir una y otra vez que yo había nacido rica y que se me había torcido el camino. '¿No te gustaría vivir en un palacio?'. Un día Juan Carlos estaba en la televisión, mi madre me miró y asintió. Me confirmó que era mi padre y a mí me temblaron las rodillas. Pero la mente suele bloquear los episodios traumáticos y con el tiempo olvidé estas conversaciones. Hasta que la vi a ella hace ahora cuatro años», refiriéndose a Ingrid Sartiau, una mujer belga que decía también ser hija de don Juan Carlos.