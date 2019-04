José Ramón de la Morena vuelve a atacar a Alba Carrillo «Que te den un púlpito por ser supuestamente monina ya dice mucho de esta sociedad mediática que estamos creando», ha dicho el periodista LEONOTICIAS León Martes, 9 abril 2019, 12:31

Tras el breve romance de Alba Carrillo con Thibaut Courtois, la modelo sigue recibiendo mensajes nada agradables del periodista José Ramón de la Morena, que se dirigió a ella como 'señorita'.

Ahora el periodistaha vuelto a referirse a la modelo. «Es una señora, a la que yo ingenuo de mí, llamé señorita. Pero esta señora me dice que no es señorita y me ha estado insultando por eso». «Esta señorita de compañía de Courtois, que le ha estado haciendo compañía a Courtois algunas noches... Bueno, antes fue señora de compañía también, que le hizo compañía a Feliciano López y también a Fonsi Nieto, ha estado insultándome desde donde ha podido. Yo no la insulté, ni siquiera la nombré, ella sí me ha estado insultando. Insultar puede insultar cualquiera, pero la credibilidad ya es otra cosa».

«Que te den un púlpito por ser supuestamente monina ya dice mucho de esta sociedad mediática que estamos creando, pero la guapura se va perdiendo. Es más, si te miras al espejo, monina, podrás comprobarlo tú misma. Porque ahora, todavía eres un poco monina, y te darás cuenta que vas perdiendo con los años y la vida ajetreada que llevas, pero la estupidez no, hija, esa se desarrolla». «Si lees lo que dices, si escuchas lo que dices, si te ves en televisión, te das cuenta que cada vez eres más estúpida. Te queda un poco de tiempo de ser mona, no mucho, pero tu cerebro de mona te va a durar ya para siempre. De nada, mona».