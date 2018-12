Jorge Javier Vázquez: «Mi armario da vergüenza. Solo tengo chándal, me encanta» El presentador de 'Sálvame' ha declarado que le gusta vivir en soledad, «me gusta tener mi tiempo para mí» LEONOTICIAS León Martes, 11 diciembre 2018, 17:08

El presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, ha declarado a 'El Español' que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, asegurando que es muy feliz: «Mi día a día lo disfruto muchísimo. Estoy haciendo las cosas que me gustan: me gusta vivir en soledad, me gusta tener mi tiempo para mí».

Aunque que, aunque en televisión siempre viste formal, en su casa y con los suyos va en chandal: «Date cuenta de que toda la ropa la utilizo en la tele. Mi armario da vergüenza. Solo tengo chándal, me encanta. Además es que me gustan los tíos en chándal. No me gustan los tíos con traje».