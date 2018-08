Jorge Brazález y Miri, de 'Masterchef5', rompen su relación Jorge y Miri en sus mejores momentos. / Instagram El ganador del concurso ha utilizado las redes sociales para informar de su ruptura E.N. Jueves, 23 agosto 2018, 19:54

Jorge Brazález y Miri los dos concursantes de 'Masterchef 5' que fueron compañeros, amigos y finalmente pareja, han puesto fin a esa relación después de un año juntos. El ganador del talent culinario ha anunciado a través de sus redes sociales su ruptura con Miri. «Podría decir que es cosa nuestra, pero si habéis sido testigos de nuestra relación me parece honesto y necesario compartir un momento complicado», comenzaba Brazález, que añadía: «Miri y yo hemos visto necesario distanciarnos un poco. Olvidaros de qué somos o qué seremos. No hacen falta etiquetas» y finaliza apuntando: «Mi amor, perdona si no te ha gustado leer esto, pero creo que es lo justo. Adiós Princesa».

La ruptura de los 'cocineros' ha sorprendido a gran parte de los espectadores, aunque no así a sus seguidores que habían comenzado a echar en falta los mensajes de cariño y las fotografías que antes se dedicaban.