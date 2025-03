Joaquín Sánchez y Susana Saborido emprenden acciones legales tras las declaraciones de sus familiares

Joaquina Dueñas Martes, 4 de marzo 2025, 14:22 Comenta Compartir

Las mieles del éxito televisivo que están cosechando Joaquín Sánchez y su familia no les están saliendo gratis. La creadora de contenido para adultos Claudia Bavel colocó al futbolista en el ojo del huracán al dar a conocer algunos mensajes que habrían intercambiado. En ellos, supuestamente él la invitaba a su habitación de hotel durante una visita a Barcelona. Aunque el encuentro no se produjo, las consecuencias no han cesado y miembros de la familia del deportista han pasado por diferentes platós, lo que ha llevado a Joaquín y a su esposa, Susana Saborido, a anunciar que van a adoptar medidas legales.

El despacho Averum Abogados ha remitido un comunicado en el que manifiestan «el inminente ejercicio de acciones legales» contra todas aquellas personas que han difundido en los diversos medios de comunicación circunstancias referentes a la vida privada de sus representados. «Desde las personas y programa que originaron todas las informaciones en una primera instancia, hasta todo aquél que haya contribuido a la extensión y/o reproducción de las mismas», puntualizan.

Y es que, según recoge el documento, «tales especulaciones e informaciones aludidas han invadido notoriamente la esfera personal y familiar del Sr. Sánchez y de la Sra. Saborido, atentando gravemente contra el derecho fundamental a la intimidad», por lo que tienen previsto interponer las demandas o querellas que consideren «al objeto de amparar los derechos fundamentales de nuestros representados». Los letrados califican de «grave extralimitación de la libertad de información» lo ocurrido en las últimas semanas.

Según las declaraciones de Bavel, Joaquín le contactó en varias ocasiones para intentar quedar. La primera, a finales de 2023 y luego, en agosto de 2024. Las supuestas pretensiones del deportista eran quedar en el hotel por discreción, algo que ella no estaba dispuesta a aceptar. «Él me miraba las historias y me empezó a escribir, y a raíz de eso cada vez que iba a Barcelona me escribía. Quería quedar, pero su finalidad era siempre estar encerrados en el hotel y no me daba la gana», contó en 'De Viernes'. «No es mi problema que esté casado y no quiera que le vean conmigo, yo quería salir a tomar algo», zanjó. En todo caso, después de hacerse públicas sus imágenes con Casillas, Joaquín cesó toda comunicación con ella.

«Prefiere el dinero a un matrimonio feliz»

El matrimonio, por su parte, ha dejado cualquier tipo de comunicación al respecto en manos de sus abogados, mientras ellos continúan con su día a día sin más reacciones que la fotografía que Susana publicó en sus redes sociales dando un apasionado beso a su marido con el lema «Siempre juntos». Quienes sí que han hablado han sido otros familiares, en concreto, el hermano y la cuñada de Susana.

«Prefiere el dinero a un matrimonio feliz», fueron las durísimas palabras de José Manuel Saborido en 'De Viernes', donde también explicó que cuando nació su sobrina Daniela, en 2006, «Susana le pilló varias infidelidades en el ordenador». Sin embargo, aseguró que prefirió mirar para otro lado para salvar su matrimonio.

Pero la historia no se ha quedado ahí ya que la esposa de José Manuel, Nadine Chico, también habló para ratificar las palabras de su esposo. «Han pasado cosas más graves», afirmó. Además, relató un episodio complicado en el seno de su matrimonio por el que pidió ayuda a su cuñada y por el que recibió una inesperada respuesta: «Me dijo que todos los hombres son así, mientras que no te falte en el bolsillo, mira a otro lado».

El cisma familiar va más allá y del lado del futbolista y de Susana se ha manifestado la hermana de ella, Carmen Saborido, que ha publicado una fotografía de ellas dos con la que le ha expresado todo su apoyo: «Te quiero. Ojalá en este mundo lleno de envidia existieran más personas como tú, cargada de luz, cargada de humildad, de saber estar, de bondad», le ha escrito. Y ha añadido: «Siempre ayudando a tu familia, siempre estando ahí para todos, siempre siendo el pilar para todos, luchando y viviendo como una mujer normal, remangándote para limpiar tu casa y tenerlo todo impoluto, estando pendiente de tus hijas en todo momento, estando con tu marido en las buenas y en las malas. Siempre una luchadora, siempre discreta y siendo una persona normal. Yo solo tengo una cosa cierta en esta vida y es que doy gracias por ser tu HERMANA, por estar a tu lado siempre y por ver lo maravillosa persona que eres. Tú eres fuerza. Te quiero y siempre estará la familia unida, y yo siempre cuidándote y estando contigo».