'Los Javis' defienden su método

Lunes, 1 octubre 2018

Los exprofesores de interpretación de la Academia de 'OT 2017', Javier Calvo y Javier Ambrossi, han recibido numerosas críticas después de la clase magistral que impartieron a los nuevos alumnos del 'talent show' de TVE. A través de la interpretación y la danza, 'Los Javis' provocaron que algunos de los participantes sacaran a flote sus sentimientos y emociones, incluso algunos terminaron llorando como Alba Reche.

Algunos de los fans del concurso, como recoge Bekia, no soportaron ver a los alumnos tan hundidos y comenzaron a enviar sus críticas a través de las redes sociales. A través de la cuenta de Javier Calvo -Ambrossi cerró la suya después de varios comentarios recibidos- , ambos han remitido un comunicado para explicar cuál era la intención de esa clase magistral. «Entendemos que las emociones asusten, pero no que salgan no quiere decir que no estén ahí [...] Las emociones NO son tabú».

Los directores de cine confirmaron que, a través de un baile, consiguieron sacarles cosas de su interior «que necesitaban sacar y que se convierten en herramientas para contar historias», una herramiento que 'Los Javis' han aprendido durante su experiencia como actores. «Sólo les hemos animado a que fueran honesto ¡nada más!».

Además, para que los fans se quedan más tranquilos, reconocieron que el próximo sábado volverán a la Academia para dar otra clase. En ella, hablarán con los concursantes para saber que les pareció el ejercicio y si realmente se sintieron como decían los seguidores del programa.

También aprovecharon el comunicado para responder a todos aquellos que les recriminaban que ellos no eran psicólogos. «Pero la misma gente que nos los dice parece ser capaz de diagnosticar a cada concursante de manera exacta a través de un vídeo descontextualizado. Nos sorprende y nos hace pensar que esas personas sí deben ser psicólogas».

Todos los comentarios sobre su visita no fueron negativos. Algunos seguidores destacaron su trabajo. «Es muy emocionante leer muchísimos mensajes de cómo mucha gente, a través de la clase, ha sentido que se libera un poquito también». «Como diría Javier Bellot: activad el chakra raíz. Abrid el ano», concluyen.