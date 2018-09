Isabel Pantoja da ánimos a su hija Chabelita, en directo Chabelita no pudo contener las lágrimas al hablar con su madre. / Telecinco La tonadillera entró, vía telefónica, en 'Gran Hernamo VIP' para levantar el ánimo de su hija LEONOTICIAS Lunes, 24 septiembre 2018, 14:26

'Gran Hermano VIP' vivía el pasado domingo 23 de septiembre su segundo debate, en el que la presentadora, Sandra Barneda, cuenta como colaboradores con: Kiko Matamoros, Laura Matamoros, Sofía Suescun, Nagore Robles, Ylenia Padilla, Miguel Frigenti, Belén Esteban y Anabel Pantoja. Al comenzar se adelantó el aviso de que Miriam Saavedra, el Koala y Chabelita Pantoja, los primeros nominados de la edición, iban a tener noticias de sus seres queridos a lo largo de la semana. «Isabel Pantoja es la única madre que ha decidido no dejar nada a su hija a pesar de que Isa Pantoja ha pedido, nuevamente, saber de su madre», comentó Barneda mirando a Anabel Pantoja.

«Este es un pequeño avance de lo que va a escuchar Isa Pantoja esta noche», comentó la catalana, dando paso al fragmento en el que la tonadillera comentaba sobre el estilo de vida de su hija, que 'a mí, personalmente, si tú me preguntas: «¿Te gusta, Isabel?' Te digo: No. Esa es mi hija y todo lo malo que le venga a ella a mí me va a doler toda la vida». «Buah... Se va a quedar...», lamentó Anabel Pantoja.

«Isa ha pedido escuchar a su madre y lo único que tenemos es la hora y media de 'Sálvame'», apuntó Barneda. «Tú lo has dicho... Hora y media. Lo único que no va a saber es dónde lo ha hecho», apuntó la colaboradora.

Minutos después, Barneda dio a entender a Anabel Pantoja que podría estar hablando con Isabel Pantoja. «Sí, estoy hablando y me gustaría, no negociar, sino hablar con la cúpula. Quiero transmitirles un mensaje y a ver lo que pasa», señaló la colaboradora, dejando abierta la posibilidad de que enviase un mensaje.

Barneda quiso aclarar que «estoy usando el verbo negociar, pero aquí no hay nada que negociar. Hay tres nominados, hay dos de ellos que van a recibir un mensaje de sus seres queridos y hay uno que no lo ha hecho y le estamos dando la oportunidad. 'GH' no da pie a más negociaciones».

Minutos después, la presentadora dio la noticia más esperada. «Me acaba de llegar la información de que Isabel Pantoja va a hablar esta noche con su hija. Va a entrar en directo» y añadía: «Va a ser un momento histórico en 'Gran Hermano' y el momento que su hija estaba esperando. Empezamos con Miriam».

Antes de que El Súper enviase a Chabelita al confesionario, Barneda comentó: «Pues ha llegado el momento de que madre e hija hablen en directo. Conectamos con la casa».

En ese momento, el Súper le dijo a la concursante que alguien, en la noche de hoy, quiere hablarte. Tú lo has pedido varias veces... Es tu madre. Al oír estas palabras Chabelita rompió a llorar, para a continuación decirle a la tonadillera: «¿Qué haces llamando? No esperaba esto de ti, de verdad» y ésta le respondió: «Porque te amo, porque te quiero, porque sé que eres la más linda niña, porque eres lo mejor que tengo junto a tu hermano... Te vengo a dar fuerzas con todo el amor del mundo que te tengo, te tenemos todos. Queremos que te quedes, te apoyamos a muerte, estamos contigo... Tú no eres una persona conflictiva dentro de la casa. Es demasiado pronto para que tú salgas, Isabel. Acuérdate del que hiciste que casi ganas».

Pero Chabelita repetía una y otra vez: «No, porque quiero irme contigo, quiero irme contigo...». Isabel le respondía: «Conmigo vas a estar siempre. Tu corazoncito estuvo conmigo, para que estés tranquila. Todo perfecto, todo divino, te queremos mucho...» y añadía: «Ábrete, de verdad. Abre tu mente, abre tu corazón. Con todos. No solamente con una persona... con todos tus compañeros. Tu ayuda todo lo que puedas y el día que tengas que salir saldrás. Por favor, sé como tú eres de verdad porque quién sabe cómo eres de verdad soy yo, tu madre, que es quien más te quiere».

La cantante concluyó su mensaje, dándole ánimos a su hija: «Espérate siempre que tu madre es la que te va a llamar, es la que te va esperar, es la que va estar a tu lado... A mí me tendrás hasta el día que no esté en este mundo. Yo no soy una vecina, ni una amiga, yo soy tu madre, cariño, te adoro. Habla con todos tus compañeros, ábrete, sé fuerte, canta... Canta que te escuchen lo divertida que eres cuando tú quieres. ¡Te amo, suerte! Todo el mundo que te vote para que no salgas».

Tras oír a su madre, Chabelita habló de sus sensaciones: «Me ha dado mucha fuerza mentalmente, que ya le tenía, pero aumenta más las ganas de quedarme hasta que sea lo que Dios quiera. La esperanza es lo último que se pierde y voy a luchar hasta el final por seguir aquí. Saber que estamos bien y que me apoya a pesar de nuestras cosas. Que me apoye, para mí, públicamente es una cosa que siempre he pedido y que me lo haya dado...».