Ingresada la madre de Amor Romeira tras sufrir un ictus La ex gran hermana se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de Instagram LEONOTICIAS León Lunes, 10 diciembre 2018, 12:24

«FUERZA MAMÁ. Mis amores, a mi madre le ha dado un ictus, y ha tenido que ser trasladada en helicóptero desde Fuerteventura a Gran Canaria, puesto que allí no hay médicos ni pruebas específicas para este tipo de sucesos, cosa que me avergüenza y me preocupa». Amor Romeira ha utilizado su cuenta de Instagram para enviar este mensaje.

«Afortunadamente mi mamá fue rápido al médico, y consiguieron establecerla hasta que llegara el helicóptero. Una vez aquí, me encontré con que mi madre podía hablar perfectamente, que estaba sedada y que me decía que lo único que no siente mucho es el lado izquierdo, pero que sí lo logra mover aunque sin mucha fuerza», ha dicho la exconcurante de 'Gran Hermano' en sus redes sociales.

«Desde aquí quiero dar las gracias al Hospital Virgen de la Peña de Fuerteventura por todo el cariño recibido. Gracias por cuidar a mi madre y a mí, llamándome en cada momento e informándome de todo. Gracias al Hospital insular de Las Palmas, al Doctor Antonio y a todos los enfermeros y equipo que atendieron a mi madre de una manera rápida y que me tranquilizaron e informaron de todo. Y mil gracias a todos ustedes mis amores por estar ahí, por todos vuestros mensajes, por vuestras velitas y por vuestras oraciones... GRACIAS! Os iré informando de todo. Y ojalá que mamá supere ya este susto y pronto esté dando guerra porque ella es una guerrera».