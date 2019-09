Horóscopo de hoy 25 de septiembre de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy miércoles 25 de septiembre de 2019 LEONOTICIAS León Miércoles, 25 septiembre 2019, 10:17

Aries

La felicidad llega a dominar tu vida, momentos grandes de alegría y de placer. Se acabaron las tristezas y se vienen grandes cambios y mucha abundancia.

Tauro

Sal de ese encierro, porque la vida te dio la inteligencia que tienes para que puedas cosechar los mejores éxitos. Cuidate de los malos comentarios de los demás, no los tomes en cuenta.

Géminis

Siempre serás víctima de las personas que hablarán mal de ti, están criticando tu riqueza, tus sentimientos y no reconociendo tus virtudes. Tú eres más fuerte e inteligente.

Cáncer

Un gran encuentro amoroso se verá perturbado por una persona que hará un tremendo problema. Recibirás un reintegro laboral.

Leo

Se va acercando el final del tiempo y debes de entregar ese trabajo. Quedarás muy bien ante los demás. Habrá reconocimiento para ti, tu vida cambiará y se hará justicia.

Virgo

Que el dinero que ingresa hacia ti no te vuelva indolente porque tu lucha por obtener lo que quieres será en vano y puedes caer en la ruina.

Libra

El universo puede sentir decepción cuando te otorga un poder en tu inteligencia y tu vanidad ciega tus sentimientos. Debes ser juicioso.

Escorpio

No escondas tu brillo personal. Tu inteligencia es grande y maravillosa, lograrás los éxitos anhelados. El triunfo está en las puertas de tu vida.

Sagitario

No te decepciones tan pronto. Comprende a la humanidad no todos piensan como tú. No permitas que interfieran en tu felicidad, esa persona te domina.

Capricornio

Ten cuidado con el placer. El extremo puede producir en ti cambios negativos, gasta con prudencia y sé fuerte ante las adversidades.

Acuario

Tu sensibilidad ante los problemas es enorme por eso el universo te concede riquezas para que puedas compartir con los más necesitados.

Piscis

Tu forma de hablar está incomodando a los tuyos. Controla tu crueldad, acepta tu fracaso esas personas dejaron de amarte, la fuerza está demás.