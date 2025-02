Horóscopo de hoy 23 de octubre 2019

Leonoticias León Miércoles, 23 de octubre 2019, 11:12 | Actualizado 11:25h. Compartir

Aries

Se ha abierto una brecha en su relación de pareja. Nada de riesgos en juegos de azar. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Físicamente, se encuentra mejor que nunca.

Tauro

Su familia le hará llegar todo su cariño. Los astros le sonríen en el terreno económico. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Evite los deportes de riesgo.

Géminis

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Llegan buenas noticias de su banco. Saldrá airoso de una situación laboral compleja. Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora.

Cáncer

Ese amigo reciente puede convertirse en su amante. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. La parte más delicada de su organismo será el estómago.

Leo

Aclare cuanto antes las dudas en su relación amorosa. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Impida que otros invadan su terreno profesional. Empeora su estado de ánimo, abandone ese camino.

Virgo

Sigue bajo de ánimo, pero salga y se lo pasará bien. Estabilidad económica es la pauta de este día. Oferta laboral muy interesante. Que la excesiva actividad no merme su forma física.

Libra

Resolverá todas sus dudas sentimentales. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. En cuanto a las ofertas profesionales, medite su respuesta. Notará mejorar su salud si prueba a reírse de sí mismo.

Escorpio

La vida en pareja le brindará grandes satisfacciones. Si no quiere pasar apuros debe empezar a ahorrar. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Si padece problemas de piel, visite al dermatólogo.

Sagitario

Estará predispuesto a ser más cariñoso con su pareja. Aproveche cualquier oportunidad que surja para ganar dinero. Si tiene ofertas de trabajo, tenga calma y piense despacio. Cuide su imagen, se sentirá mejor.

Capricornio

Debe ser más comprensivo y cariñoso con su pareja. Los juegos de azar pueden proporcionarle algún dinero. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Su salud se verá beneficiada si da paseos por el campo.

Acuario

Le costará asumir los cambios sentimentales. Controle los deseos de gastar desmesuradamente. Tomar drásticas decisiones profesionales le beneficiará. No se preocupe por su salud, es muy buena.

Piscis

Convivencia familiar tranquila. Debido a los gastos extras, le costará llegar a fin de mes. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Las muelas del juicio le podrían jugar una mala pasada.