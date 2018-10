Horóscopo de hoy 22 de octubre 2018 Horóscopo diario con predicciones de todos los signos del zodiaco N.C. Lunes, 22 octubre 2018, 11:09

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 22 de octubre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Su corazón experimentará agradables emociones. Momento económico diez, disfrútelo. Ese nuevo compromiso laboral le reportará beneficios. Con el estrés mucho cuidado, necesita más relajación.

Tauro

Su relación está a punto de mejorar gracias a su pareja. Ahorrará dinero si se planifica con antelación. Su claridad mental es muy útil en el trabajo. Intente alimentarse de foma equilibrada, aléjese de los excesos.

Géminis

No deje que nadie se meta en su relación. No tire la casa por la ventana si vienen amigos de fuera. Sus jefes podrían hacerle una buena oferta. No olvide las revisiones médicas rutinarias.

Cáncer

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Saca buen provecho de las inversiones. Oferta laboral para participar en un proyecto piloto. Cuídese más, la noche se hizo para descansar.

Leo

Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. Para evitar problemas, controle los gastos. Se sentirá útil y querido entre sus compañeros. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Virgo

Libra

Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta. Buen momento para invertir sus ahorros. Un compañero le favorecerá para que progrese. Día agotador, respete sus horas de sueño.

Escorpio

Tenga o no pareja en estos momentos, se divertirá mucho. Cuídese de los pequeños gastos. Planee cuidadosamente la estrategia a seguir con sus jefes. Cuidado con las posturas en el trabajo.

Sagitario

El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz. Día propicio para solucionar asuntos económicos. Entra en un período de mucha actividad laboral. Cuenta con una gran fuerza física.

Capricornio

Esa obstinación desconcierta a su pareja. Mal momento para hacer préstamos. En el trabajo, pise suelo firme y no deje ningún cabo suelto. Tranquilícese por el bien de su salud.

Acuario

No discuta con su pareja, hoy está de mal humor. Ponga en práctica su nuevo sistema de ahorro. Logrará éxito profesional si es diligente. Mermado de fuerzas, intente descansar.

Piscis

Cautela con sus expectativas amorosas. Cuide de manera especial sus inversiones en bolsa. Alcanzará sus metas profesionales. Necesita mayor calidad de vida y no hacer tantos excesos.