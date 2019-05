Horóscopo de hoy 8 de mayo de 2019 Consulta la predicción del horóscopo para tu signo del zodiaco de hoy miércoles 8 de mayo de 2019 LEONOTICIAS León Miércoles, 8 mayo 2019, 10:33

Aries

Respete más los comentarios de su pareja. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. No se vislumbran problemas a nivel profesional. Le conviene hacerse un chequeo médico.

Tauro

Admira a su pareja y eso le llena de satisfacción. Su economía va muy bien. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. No fuerce la maquinaria o su salud se resentirá.

Géminis

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Debe eliminar los gastos innecesarios. Sus proyectos profesionales se podrían ralentizar. Atención a los dolores de cabeza, consulte al médico.

Cáncer

Consolidará su relación con una persona de su entorno. Una jugosa transacción económica le llenará su cuenta. Sus jefes se resisten a sus peticiones. No se cure a medias los procesos gripales.

Leo

No dé falsas esperanzas a alguien que piensa en usted. Gastar todo su capital en inversiones, no es una buena opción. Trabaje en equipo, sus compañeros le ayudarán. El chocolate no le sienta muy bien, sea prudente.

Virgo

Caerá a los pies de esa persona que tanto le insiste. Sus inquietudes económicas van en aumento. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Piense también en su cuerpo y ocúpese más de él.

Libra

Le están echando de menos y usted no se da cuenta. Venza esa manía de enamorarse de lo que está rebajado. Cambie de actitud y obtendrá el apoyo de sus compañeros. No se exceda con los dulces y cuide su alimentación.

Escorpio

Totalmente irresistible, no lo desaproveche. Vigile lo relacionado con la economía. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Consumirá muchas energías, descanse más y coma mejor.

Sagitario

El amor será el aspecto más brillante del día. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. Ese curso que va a emprender es un acierto. Su cuerpo está en un momento óptimo, siga así.

Capricornio

Nueva etapa de serenidad con sus familiares y amigos. Ha gastado más de la cuenta y va a arrepentirse. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Se levantará con mucha energía y buenas vibraciones.

Acuario

Mire de frente a su amor y olvídese de todo lo demás. No es buen momento para gastar. En el trabajo, momento de rendimiento pleno. Evite las comidas muy grasas y controle el colesterol.

Piscis

Está bien ser independiente, pero déjese querer. Ponga orden en sus cuentas bancarias. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.