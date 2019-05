Horóscopo de hoy 1 de mayo 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco LEONOTICIAS León Miércoles, 1 mayo 2019, 14:16

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 1 de mayo de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

La pasión en los romances no será duradera. Cuídese de los pequeños gastos. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. Su silueta se verá afectada por la inactividad.

Tauro

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. En estos momentos está feliz con su actividad profesional. Disfrute de la buena mesa, su salud es perfecta.

Géminis

Expectación ante esa nueva relación. Ajústese a su presupuesto o de lo contrario lo pasará mal. No se culpe por los problemas en el trabajo. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Cáncer

Ambos, su pareja y usted, necesitan estar juntos. Sea prudente en el gasto. El trabajo saldrá gracias a su tesón. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Leo

Hoy afianzará su amor. El dinero puede crearle serios problemas, use la cabeza. No debe olvidar sus compromisos profesionales. La falta de sueño podría acabar con sus fuerzas.

Virgo

La necesidad de cariño que tiene le acercará a los suyos. Buen día en los juegos de azar. Las decisiones profesionales van a ser muy acertadas. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Libra

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Hoy verá duplicado su dinero gracias a una buena inversión. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Necesita unas pequeñas vacaciones.

Escorpio

Los astros aportan un clima agradable a su relación de pareja. Cuide sus inversiones y el resto de temas económicos. En el trabajo, no se duerma en los laureles. Vigile ese hombro que empezó a molestarle.

Sagitario

Tenga más en cuenta a sus amigos si no quiere perderlos. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.

Capricornio

Descubrirá un amor en quien menos se imagina. Quizá le llegue un recibo impagado por error. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. Su organismo funciona perfectamente.

Acuario

Los celos jugarán un importante papel en su vida amorosa. Ocasión propicia para saldar viejas deudas económicas. Tendrá buena suerte al tomar sus decisiones laborales. Vigile esos dolores de cabeza.

Piscis

Olvídese de los problemas familiares y céntrese en su pareja. Los astros favorecen su economía. Descubrirá que cometió un error en el trabajo. Mejorará su tono vital y su humor.