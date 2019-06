Horóscopo de hoy 20 de junio Consulta la predicciónpara tu signo del zodiaco de hoy jueves 20 de junio de 2019 E.N. Jueves, 20 junio 2019, 17:12

Aries

Noticias afectivas desde la lejanía. Realice gastos de envergadura en su casa, es el momento. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

Tauro

Puede encontrar a la persona que desea en ambientes culturales. Gastar menos es una buena inversión. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Las rodillas serán su punto débil, procure nadar.

Géminis

El amor le sonríe, disfrute el momento. Buen día en los juegos de azar. Buenas noticias profesionales. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

Cáncer

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Día de tensión por asuntos de dinero. Su reputación profesional es inmejorable. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

Leo

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Día de gestiones económicas de gran importancia. Demuestra su valía y aumenta su prestigio entre sus jefes. Su gran optimismo le hace sentirse bien.

Virgo

Tienda su mano a las personas queridas. No debe satisfacer las necesidades económicas de otros. En los negocios, la suerte está de su parte. Hoy está más despistado de lo normal.

Libra

Cariñoso con su pareja, con la que compartirá buenos momentos. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Oferta laboral muy interesante. Cambie de actividad si se encuentra fatigado.

Escorpio

La tranquilidad impera en las cuestiones sentimentales. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. Tenga cuidado con su cabeza.

Sagitario

Escuche con el corazón a su pareja y las cosas le irán mejor. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Mejoran las relaciones entre compañeros. Las cenas no deben ser copiosas.

Capricornio

Ese derroche de pasión disfrútelo con su pareja. No es momento de jugar con su economía. Con organización, la producción será mayor. Tranquilícese por el bien de su salud.

Acuario

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. No corra riesgos económicos, no es el momento. Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo. Los problemas físicos remitirán con cuidados caseros.

Piscis

Insinúese a la persona amada con elegancia. Si quiere hacerse un regalo, ha llegado el momento. Se presentarán oportunidades interesantes en el trabajo. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.