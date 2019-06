Horóscopo de hoy 8 de junio de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy sábado LEONOTICIAS León Sábado, 8 junio 2019, 10:50

Aries

Déjese querer, el amor de su vida está con usted. Posible éxito en los juegos de azar. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

Tauro

Pase lo que pase, trate de no discutir con su pareja, dialogue. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su trabajo. Haga caso al médico y cuídese más.

Géminis

Se sentirá optimista y activo en las relaciones familiares. Buenas oportunidades económicas. Jornada perfecta para los proyectos de trabajo. Su organismo necesita fruta y verdura.

Cáncer

Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Gaste lo imprescindible y reserve para más adelante. No deje que los negocios le quiten el sueño. Vigile su tensión arterial.

Leo

El romanticismo reinará en su corazón. Si no quiere pasar apuros debe empezar a ahorrar. Trabaje con diligencia, sus compañeros se lo agradecerán. Debe poner remedio para que el estrés no le domine.

Virgo

La mejor terapia de pareja será reírse juntos. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. Situación laboral inmejorable. Las tensiones familiares le tienen agotado, relájese.

Libra

No haga promesas amorosas que no pueda cumplir. Sus finanzas necesitan una atención adecuada. Si no es sistemático en su trabajo, el caos irá ganando terreno. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

Escorpio

Guíese por sus sentimientos y sea generoso con sus amigos. Se producen muchos gastos, pero también muchos ingresos. Tendrá la satisfacción de haber hecho bien su trabajo. Ese dolor de riñones le pondrá de mal humor, es algo pasajero.

Sagitario

Atención, la pasión puede despertar de forma inesperada. En asuntos económicos, puede recoger grandes beneficios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Goza de una salud maravillosa.

Capricornio

Derrocha muchas energías intentando seducir a los demás. Prudencia con el dinero, o sea, con los gastos. Debido a su constancia, conseguirá un buen trabajo. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

Acuario

Se debatirá entre sus deseos amorosos o la rutina. No dé tanta importancia al ahorro. Sea prudente, evite los enfrentamientos con sus superiores. Duerma y descanse más.

Piscis

Hoy propondrá matrimonio a su pareja. Es muy probable que un amigo le pida dinero. Escuche los consejos de sus compañeros. Mucho cuidado si no quiere padecer una crisis nerviosa.