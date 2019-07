Horóscopo de hoy 4 de julio de 2019 Consulta la predicciónpara tu signo del zodiaco de hoy martes 4 de julio de 2019 LEONOTICIAS León Jueves, 4 julio 2019, 13:05

Aries

La amabilidad abre muchas puertas, también la del amor. Jornada cargada de disputas por temas económicos. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Tauro

No se enrede en amores avasalladores, le complicarán la vida. Aproveche cualquier oportunidad para aumentar sus ingresos. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. La vista puede causarle problemas, acuda al oftalmólogo.

Géminis

Debe poner algo de orden en su vida sentimental. Compare precios a la hora de comprar. La falta de experiencia laboral se resolverá con esfuerzo. Jornada propicia para empezar la dieta depurativa, ánimo.

Cáncer

Las decisiones que tome en el amor serán muy positivas. Sus expectativas en temas económicos no se cumplirán. Los asuntos laborales le irán muy bien. No abuse de su buen estado físico y procure descansar.

Leo

Si está cansado de un viejo romance, no dude en dejarlo. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino. Si desea ascender tendrá que afrontar algún reto. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.

Virgo

Busque la manera de pasar más tiempo junto a su pareja. Disfrute de esa independencia económica que siempre deseó. Éxito en los estudios o en el trabajo. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

Libra

Procure que la monotonía no sea la protagonista de su relación. Posible éxito en los juegos de azar. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

Escorpio

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. La fortuna y la suerte están de su parte. En el trabajo, le ofrecerán participar en proyectos creativos, acéptelos. El estrés puede ser la causa de sus problemas estomacales.

Sagitario

Todo irá sobre ruedas con sus familiares. En asuntos económicos, puede recoger grandes beneficios. No dude en tomar esa decisión de cara al trabajo. Buen momento para poder dejar un mal hábito.

Capricornio

Sabe que su pareja no es la que está fallando. Con su intuición tendrá mucha suerte en los juegos de azar. Se entremezclan influencias que le hacen dudar de su trabajo. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Acuario

Día ideal para disfrutar del sexo con su pareja. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. Crítica favorable en su actuación profesional. Propósito del día, dejar de fumar, inténtelo.

Piscis

Deberá aclarar con su pareja ese malentendido. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. Tensiones en el trabajo, frene sus impulsos. Sus manos necesitan hidratación, no las descuide.