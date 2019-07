Horóscopo de hoy 2 de julio de 2019 Consulta la predicciónpara tu signo del zodiaco de hoy martes 2 de julio de 2019 LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 2 julio 2019, 14:12

Aries

No juegue con los sentimientos de su pareja. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. No confunda lo personal con lo profesional. Las posturas que adopta en el trabajo no son buenas.

Tauro

Intente complacer a su pareja, lo necesita. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. Profesionalmente, está en buen momento. Demasiado acelerado, relájese.

Géminis

Hoy afianzará su amor. Exceso de responsabilidades financieras. No se enfrente con su jefe porque supondrá un fracaso. El chocolate no le sienta muy bien, sea prudente.

Cáncer

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Un ingreso extra le saca de ciertos apuros económicos. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Las energías se reponen con una adecuada alimentación.

Leo

Los suyos le necesitan. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. No se cree enemigos ahora que ya llega el éxito laboral. No dude en quedarse en casa si se encuentra mal.

Virgo

Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. Gastos inesperados desequilibran su presupuesto. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Pensará que nunca se había sentido mejor de salud.

Libra

Plena armonía con su pareja. No se preocupe tanto por el dinero. Las soluciones a sus dudas profesionales están al llegar. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

Escorpio

Colabore con su pareja en proyectar el futuro. Tendrá problemas con su economía, así que no despilfarre. Haga valer sus derechos en el trabajo. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Sagitario

El apoyo que necesita lo obtendrá en el entorno familiar. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. En el trabajo, logrará lo que se proponga. En las heridas, puede haber peligro de infección.

Capricornio

Es probable que aparezca un nuevo idilio, no se fíe. Compruebe sus posibilidades antes de aceptar pagos. En su trabajo, llegará a donde se proponga. La mejor medicina es un ánimo gozoso.

Acuario

Se le pueden dar muy bien los amores ligeros o lúdicos. Encontrará quien le eche un cable con sus deudas. Conseguirá apoyos para lograr sus objetivos profesionales. Preocupado por la salud de un familiar, no será grave.

Piscis

Sentirá cierta nostalgia de un amor perdido. Realice esa inversión tanto tiempo aplazada. Antes de rechazar un trabajo, medítelo tranquilamente. Física y mentalmente va a notar pocas energías.