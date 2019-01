Horóscopo de hoy 17 de enero 2019 Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL NORTE Valladolid Jueves, 17 enero 2019, 10:50

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 17 de enero de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Mala jornada económica, aunque podrá superarla. Buen día para llegar a acuerdos con sus jefes. Propósito del día, dejar de fumar, inténtelo.

Tauro

Procure demostrar más comprensión hacia sus familiares. Pida consejo para lograr una buena estrategia económica. Día bueno para hacer nuevos clientes. Ingénieselas para comenzar una vida sana.

Géminis

Déjese llevar por su intuición amorosa. Va a ganar bastante más dinero. Tiene gran prestigio entre sus compañeros de trabajo. Afronte con calma las tensiones cotidianas.

Cáncer

Sensible y tierno con las personas de su entorno. Se produce un ingreso que no esperaba. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Agobiado y nervioso, dedique el tiempo libre a leer.

Leo

Puede sentir nuevos estímulos pasionales. Se gasta menos comiendo en casa. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

Virgo

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Momento poco propicio para las inversiones. Medite las propuestas laborales y no se precipite. El estómago se resiente, haga hoy dieta blanda.

Libra

Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas. No se comprometa con gastos que no puede afrontar. Intente no dejarse ver demasiado por los pasillos de la oficina. No se obsesione con ese malestar, su analítica es perfecta.

Escorpio

No cuente a su pareja algo que tal vez la enfurezca. Luche por sus intereses económicos. La monotonía hará que se plantee un cambio de trabajo. Descanse para reponerse físicamente.

Sagitario

Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Apueste por los números 5 y 7. Buen momento para pedir un ascenso. Rebosante de salud, eso se nota en el brillo de sus ojos.

Capricornio

Día feliz con su pareja. No es momento de derrochar. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

Acuario

Día especialmente romántico, no lo desperdicie. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Buen día para las cuestiones profesionales. Los problemas de salud serán causados por sus excesos.

Piscis

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado. Confórmese con lo que tiene, ser ambicioso es peligroso. Mantenga la calma ante las dificultades laborales. Haga dieta de forma controlada.