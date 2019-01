Horóscopo de hoy 14 de enero 2019 Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL NORTE Valladolid Lunes, 14 enero 2019, 11:05

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 14 de enero de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Hoy llegará ese gasto tan temido. Se presentan muchos compromisos profesionales. Si utiliza un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Tauro

Día de inestabilidad sentimental. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Los ejercicios al aire libre son buenos para la mente.

Géminis

Esa obstinación desconcierta a su pareja. La fortuna está de su parte, puede zanjar las deudas. La jornada laboral transcurrirá sin incidencias. Los sobreesfuerzos físicos a la larga se pagan.

Cáncer

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Aparecen numerosos gastos que podrá afrontar. No tenga prisa por conseguir sus objetivos profesionales. Las dietas están bien pero sobre todo haga más ejercicio.

Leo

Magnífico momento para el amor. Reserve dinero para más adelante, puede que lo necesite. Hoy, inesperada reunión laboral. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

Virgo

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. Una boda imprevista desequilibrará su presupuesto. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Hoy está más despistado de lo normal.

Libra

Ha llegado la estabilidad con la persona amada. Los asuntos de finanzas marchan mejor de lo que esperaba. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Su salud está ligeramente deteriorada.

Escorpio

Con imaginación reconquistará a la persona amada. Gaste su dinero solo en lo necesario. Busque novedades en el trabajo o caerá en la rutina. Practique deporte, reactivará su circulación.

Sagitario

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. La economía marcha bien, pero no se desmelene. Si no puede con tanto trabajo, hable con sus jefes. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

Capricornio

Mal día para el amor. Su economía se desequilibra debido a gastos imprevistos. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Sea consciente de hasta dónde llegan sus energías.

Acuario

Confusión y enredo en la pareja y con los amigos. Escuche los consejos de los demás en cuanto a sus ahorros. No eche a perder todo el trabajo realizado, por una nimiedad. Notará mejorar su salud si prueba a reírse de sí mismo.

Piscis

Día especialmente agradable para los que tengan niños. Controle los gastos o tendrá problemas económicos. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Excelentes condiciones físicas y mentales.