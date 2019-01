Horóscopo de hoy 1 de enero 2019 Consulta la predicción de hoy martes 1 de enero de 2019 para tu signo del zodiaco EL NORTE Valladolid Martes, 1 enero 2019, 12:14

Aries

Esfuércese para evitar discusiones en su vida familiar. Las reformas de su casa le acarrean importantes gastos. Relájese y será capaz de controlar su trabajo. El senderismo mejorará el estado de su organismo.

Tauro

Los lazos de amistad se reforzarán más que nunca. Intente que sus diversiones no descalabren su presupuesto. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Leves molestias de vejiga o riñones.

Géminis

Echa de menos a alguien que significa mucho para usted. Jornada cargada de disputas por temas económicos. Por fin capta ese nuevo cliente tan importante. De pronto le interesará una actividad lúdica que le distraerá.

Cáncer

Rencillas a su alrededor con amigos o familiares. Puede jugar algo de dinero a la lotería. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Su estado físico es excelente.

Leo

Déjese querer, el amor de su vida está con usted. Día de buena suerte con los juegos de azar. Sus esfuerzos laborales se verán recompensados. Comienza a recuperarse de esa pequeña depresión.

Virgo

La vida amorosa comienza a plantearle problemas, reaccione. No se preocupe tanto por el dinero. Su trabajo será muy agradable. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

Libra

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Tiene que hacer frente a nuevos gastos. Súbase al carro tecnológico o no será competitivo. No sea hipocondríaco, su salud es perfecta.

Escorpio

Si su pareja piensa de modo diferente, no se irrite. No le importe ser generoso si controla los gastos. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. Los dolores que le aquejan pasarán pronto.

Sagitario

En el terreno sentimental hoy será correspondido. Ahorre para evitar disgustos en un futuro. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

Capricornio

Conseguirá más de los suyos con diplomacia. Hoy es un buen día para cerrar un sustancioso negocio. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. Intente controlar los ataques de ansiedad.

Acuario

Dudas y temores son malos consejeros para el amor. Si ha recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gaste. El esfuerzo personal en el trabajo será recompensado. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Piscis

Pase más tiempo con los suyos, incluida su pareja. Su encanto personal le servirá para hacer una buena compra. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Hoy tendrá los ojos muy sensibles al polvo.