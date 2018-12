Horóscopo de hoy 29 de diciembre 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL NORTE Valladolid Sábado, 29 diciembre 2018, 11:48

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 29 de diciembre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Su atractivo desbancará a cualquier rival en el amor. Ha pasado el momento de escasez, respire un poco. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Debe dormir las horas adecuadas.

Tauro

Una nueva oportunidad sentimental le da la vida. No es buen día para invertir en bolsa. Está en alza profesional, pero no sea impaciente. Notará mejoría aplicándose un tratamiento de relajación.

Géminis

Su pareja percibe que no hay sinceridad entre los dos. No debe satisfacer las necesidades económicas de otros. Buena jornada en el trabajo, pero no se duerma en los laureles. Todo bien en cuestiones de salud.

Cáncer

Su estado de ánimo no ayuda en su relación amorosa. Revise sus extractos bancarios, puede encontrar algún error. Llevará con humor las guerras por el poder en su empresa. Ligeras molestias en el cuello y la espalda.

Leo

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Buen momento para invertir en inmuebles. La jornada laboral se desarrollará de maravilla. Si está algo desanimado, vístase de colores vivos.

Virgo

Muchas satisfacciones en el terreno sentimental y familiar. Conocerá a alguien que en un futuro hará que aumenten sus ingresos. La intuición le salvará de esos problemas laborales. Relájese, está muy alterable.

Libra

Durante una fiesta alguien le puede dejar sin respiración. Día difícil en el apartado económico. Sus jefes valoran su trayectoria profesional. Debe vigilar esos lunares, sobre todo los de la espalda.

Escorpio

Su pareja le da todo lo que necesita para ser feliz, disfrútelo. Si tiene en mente hacer una inversión, piénselo bien. Debe centrarse en sus objetivos profesionales. Ponga más orden en las comidas.

Sagitario

Las promesas amorosas deberá cumplirlas. El dinero escasea, debe apretarse un poco el cinturón. Puede dedicarse a proyectos laborales que le gustan más. Está tenso, procure realizar ejercicios de relajación.

Capricornio

Evite los ataques de mal humor, solo le traen problemas de relación. Quizá tenga que pedir ayuda económica a un amigo. Frene un poco sus ambiciones laborales. Cuide su hígado alimentándose bien.

Acuario

Sea natural, quien le interesa huye de las afectaciones. Su previsión hace que esté económicamente tranquilo. Aprenderá a manejar nuevas máquinas para su trabajo. La cabeza le dará un poco la lata.

Piscis

Su situación laboral le hará discutir con su pareja. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Perspectivas buenas sobre estudios, másteres o cursos. Estupenda forma física.