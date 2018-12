Horóscopo de hoy 18 de diciembre 2018 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco del horóscopo de hoy martes 18 de diciembre de 2018 LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 18 diciembre 2018, 12:17

Aries

Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. Se muestra generoso y desprendido con los demás. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Manténgase conservador con el horario de las comidas.

Tauro

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. Momento clave para realizar nuevos proyectos financieros. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Géminis

Su pareja le hará tocar el cielo. Mejora en sus cuentas bancarias. Esas críticas al trabajo ajeno no le benefician. Si no lo mima nadie, no se deprima, hágalo usted mismo.

Cáncer

Quizá surja un amor que estaba dormido desde hace tiempo. Ha de reducir en lo posible sus gastos. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. La mejor receta para la salud es divertirse.

Leo

No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Evite nuevas ataduras económicas. Los apoyos de sus superiores favorecerán su labor. Hay muchos caminos para encontrarse bien.

Virgo

En el amor, todo marcha perfectamente. Recibirá un dinero de una persona que le quiere mucho. Evite enemistarse con sus compañeros de trabajo. Los cambios de temperatura podrían perjudicar su garganta.

Libra

Romanticismo es lo que su pareja necesita. Económicamente, está bien ser sensato, pero sin pasarse. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

Escorpio

Quizás ya ha llegado el momento de casarse. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Es el día adecuado para tomar iniciativas en el trabajo. Debería adoptar hábitos de vida más saludables.

Sagitario

Fin de la crisis sentimental. Renegocie su seguro del hogar o del coche. Su calidad de vida mejora gracias al nuevo horario de trabajo. La alimentación correcta y la actividad le harán sentirse sano.

Capricornio

Grandes cambios en cuestiones amorosas. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.

Acuario

Su pareja le hará más caso y eso le encantará. Controle su maltrecha economía. Fomente más las relaciones con sus compañeros. Evite el picante.

Piscis

Ánimo totalmente conquistador. De dinero, muy bien. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Intente comer comida casera.