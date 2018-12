Horóscopo de hoy 15 de diciembre 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL NORTE Valladolid Sábado, 15 diciembre 2018, 14:10

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 15 de diciembre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Si tiene pareja, van a vivir una renovación amorosa. Trate de ahorrar un poco más. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Intente controlar esos ataques de ansiedad.

Tauro

Si se decide a hablar con su pareja, todo se arreglará. Viva a cuerpo de rey, se lo puede permitir. Le interesa buscar una mayor estabilidad laboral. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Géminis

Si no tiene pareja ponga especial atención a su alrededor. Nuevas oportunidades para conseguir objetivos financieros. Convenza a sus jefes de la necesidad de una renovación. Si el estrés aumenta deberá ponerle remedio.

Cáncer

Cuenta con el apoyo y cuidado de su pareja. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Día para decidir su futuro profesional. Intente aliviar los problemas que padece en la piel.

Leo

Desengaño amoroso. Mejora notable de su economía. Oportunidad de cambiar su rutina laboral. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.

Virgo

Aprenderá mucho de sus amigos. Los negocios con familiares pueden dar buenos resultados. Ábrase camino en otros campos de trabajo. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

Libra

Se anima un poco más el aspecto amoroso de su vida. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Todos los trabajos que comience los terminará con éxito. Tiene que vigilar su salud.

Escorpio

Ceda más con su pareja y no crea que siempre lleva razón. Su familia le ayudará en este mal momento económico. No deje que la desgana manche su prestigio profesional. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Sagitario

Se va a dar cuenta de que ya no siente nada por su pareja. Escuche a los expertos o tendrá problemas económicos. No es una buena ocasión para hacer cambios laborales. No está sobrado de vitalidad, descanse.

Capricornio

Día de bienestar sentimental. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Oiga las recomendaciones de un compañero de trabajo. Ese malestar general puede ser por agotamiento psíquico.

Acuario

En el entorno familiar la envidia le acarreará problemas. Buen día para disfrutar de sus ahorros. Frenética actividad laboral. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Piscis

No deje pasar de largo una relación satisfactoria. Va a recibir una bonificación económica. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.