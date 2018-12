Horóscopo de hoy 12 de diciembre 2018 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy miércoles 12 de diciembre de 2018 EL NORTE Valladolid Miércoles, 12 diciembre 2018, 10:26

Aries

Buena racha en el plano amoroso. Planificación y ahorro deben ser prioritarios. Verá con más claridad los asuntos profesionales. Jornada tranquila física y mentalmente.

Tauro

Posible encontronazo con su pareja. Llegan nuevos ingresos a su cuenta. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Disfrutar más de su tiempo libre aliviará su estado de ánimo.

Géminis

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. En lo económico, no es un día favorable. Laboralmente, jornada muy movida. Huya de los cambios de temperatura.

Cáncer

Creará un buen ambiente familiar. Cuidado con los gastos excesivos. El ambiente laboral es inmejorable. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Leo

La diferencia de edad puede ser un hándicap en su relación. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Su afán por superarse cada día hará que su trabajo mejore. Debe cuidarse física y psíquicamente.

Virgo

Predisposición a encuentros afectuosos. Trate de reducir los gastos inútiles. En lo laboral, las cosas irán mejor que nunca. Deje para el fin de semana esos placeres que tan bien le sientan.

Libra

Manténgase al margen de discusiones familiares. Día perfecto para invertir. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Escorpio

Las reuniones sociales le ayudarán a mejorar su vida afectiva. Mal día para experimentos económicos. Procure no crearse falsas expectativas laborales. Goza de una salud a prueba de bomba.

Sagitario

Está confundido, siente una loca pasión poco realista. Haga buen uso de los últimos ingresos. En el trabajo, contenga sus impulsos. Estupenda salud en general, pero no se descuide.

Capricornio

A pesar de que se muestre distante, su pareja le quiere. Posee gran capacidad para aumentar sus ingresos. Energía renovada que le hará trabajar con más agrado. Cuide más de sus encías.

Acuario

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. En lo económico, la suerte estará de su parte. Su popularidad aumenta en el terreno profesional. Necesita mayor calidad de vida y no hacer tantos excesos.

Piscis

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. No se preocupe por los asuntos económicos; irán bien. La fortuna no le sonríe, tenga paciencia con ese ascenso. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.