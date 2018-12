Horóscopo de hoy 2 de diciembre 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco LEONOTICIAS León Domingo, 2 diciembre 2018, 13:48

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 2 de diciembre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

No van descaminados esos temores respecto a su pareja. Los asuntos de finanzas marchan mejor de lo que esperaba. Estará muy sutil en el terreno profesional. Siga al pie de la letra los consejos médicos.

Tauro

Radiante y vital y eso se notará en su relación amorosa. Cuidado con la tarjeta de crédito, úsela con medida. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Géminis

Rencillas a su alrededor con amigos o familiares. El exceso de gastos mermará su economía. No confunda lo personal con lo profesional. Hoy se sentirá relajado y feliz.

Cáncer

Un cambio de actitud mejorará su relación. No abuse del móvil si no quiere que su factura ascienda. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Leo

No busque amor donde solo hay una gran amistad. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Intente no obsesionarse con su salud, mentalmente no es sano.

Virgo

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Los astros le sonríen en el terreno económico. No se comprometa a tareas laborales que no puede cumplir. Gozará de una salud excelente.

Libra

Riesgo de discutir con un amigo. Le devuelven el préstamo que hizo. Huya de los comentarios sobre su vida en la oficina. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

Escorpio

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. Por fin llega la estabilidad a su economía. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Sagitario

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. No se exceda bebiendo tanta agua, tampoco es bueno.

Capricornio

La cita con esa persona a la que adora le hará feliz. Su economía prospera gracias a su intuición. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Le conviene una salida al campo para tonificar mente y cuerpo.

Acuario

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Profesionalmente, está en buen momento. Los dolores musculares continúan, acuda a un especialista.

Piscis

El amor llega a su vida de manera inesperada. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. Cuidado, últimamente está bajando su rendimiento. Las cenas no deben ser copiosas.