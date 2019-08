Horóscopo de hoy 30 de agosto de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de este viernes LEONOTICIAS León Viernes, 30 agosto 2019, 13:03

Aries

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Reclame con habilidad ese dinero que le deben. Concéntrese en los objetivos laborales que le interesan. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Tauro

Esa persona que le quita el sueño le corresponde. Momento para la planificación de sus gastos. Mal día para cambiar de trabajo. Ahora o nunca, empiece una actividad.

Géminis

No le faltará ocasión para mejorar su vida sentimental. Antes de comprar, compare precios y calidades. Haga ya sus reivindicaciones laborales. Los ejercicios respiratorios son buenos para su corazón.

Cáncer

Tiene que renovar una parte de su círculo amistoso. Si ha pensado en cambiar de casa, es el momento. Fricciones entre sus compañeros, evítelas. Relaciónese y apúntese a cualquier actividad que le apetezca.

Leo

No actúe a lo loco en el plano sentimental. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Cuando firme un contrato de trabajo, léalo bien. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Virgo

Que el miedo no le prive de vivir una nueva aventura. Buen momento para vender lo que quiera. Maneje sus asuntos laborales con tacto. Apúntese a alguna actividad relajante.

Libra

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. Momento económico diez, disfrútelo. Si no tiene trabajo, salir al extranjero puede ser una opción. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Escorpio

Momento de paz y estabilidad emocional. Debe empezar a ahorrar. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Fenomenalmente de salud.

Sagitario

Si está buscando el amor de su vida, está al caer. Vuelve a sus manos el dinero que había prestado. Buen día para las cuestiones profesionales. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

Capricornio

No sea tan desconfiado, así no conocerá a nadie. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. La falta de sueño debe acabar.

Acuario

Una nueva oportunidad sentimental le da la vida. Por fin le conceden el préstamo solicitado. Evite situaciones tensas en el trabajo. Vigile su colesterol más de cerca.

Piscis

Es ya la hora de hacer las paces con su pareja. Mal día en asuntos económicos; los gastos atacan de nuevo. Buenas relaciones con sus jefes. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.