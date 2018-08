Horóscopo de hoy 11 de agosto de 2018: predicción en el amor y trabajo Fotolia Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL NORTE Valladolid Lunes, 13 agosto 2018, 09:49

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 11 de agosto de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Demuestre sus sentimientos a su pareja. El dinero le irá llegando según lo vaya necesitando. Le van a ofrecer un trabajo al que no debería negarse. Aproveche su buen estado de salud para hacer deporte.

Tauro

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Está muy tenso; relájese con un baño.

Géminis

Encuentro fugaz con una persona muy interesante. Hoy sus cuentas le dejan respirar. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Haga un ejercicio que se adecúe a su físico.

Cáncer

Dedique más tiempo a los asuntos del corazón. Cuidado con los gastos excesivos. No se enfrente con su jefe porque supondrá un fracaso. Su salud está atravesando un momento delicado; cuídese.

Leo

Sea más tolerante con su pareja. No es buen momento para hacer compras. Su sueño es montar un negocio y ahora es el momento. Sus manos necesitan más atenciones.

Virgo

Gran complicidad con la persona amada. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. Aproveche el momento para concretar proyectos laborales. No abuse de los restaurantes de comida rápida.

Libra

Está complaciente al máximo. Buen momento económico. Jornada de iniciativas; adelante, cuenta con sus superiores. Evite practicar deportes demasiado exigentes.

Escorpio

Si su carácter le empuja al coqueteo, tenga cuidado. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Propóngase reciclar sus conocimientos. No se preocupe por su salud, es estupenda.

Sagitario

Últimamente, tiene a su pareja un poco olvidada. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Relájese, no sea tan competitivo en el trabajo. No se deje llevar por los ataques de languidez.

Capricornio

No se anticipe a lo que su pareja le va a decir. Obtendrá beneficios inesperados. Oportunidad para mejorar en su trabajo. La jornada laboral debe ser de ocho horas, más es excesivo.

Acuario

Pida ayuda a su pareja, sabrá aconsejarle bien. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Intente ser más minucioso con su trabajo. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Piscis

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. Por fin puede destinar un dinero a hacer un viaje. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Exceso de vitalidad que debe canalizar haciendo ejercicio.