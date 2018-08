Horóscopo de hoy 1 de agosto 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL NORTE Valladolid Miércoles, 1 agosto 2018, 21:22

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 1 de agosto de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Estará y sesabrá con un especial atractivo sexual. en cuestiones financeras, sea más realista y sensato. Referente al trabajo, m ás responsabilidad y menos tiempo libre, valórelo. Su dentaruda de dará algún problema.

Tauro

Junto a su pareja, dedique más atención a los hijos. Reclame el dinero que deben desde hace tiempo. Buen día para las cuestiones profesionales. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.

Géminis

El entorno familiar le da muchas compensaciones. Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. Perídodo de completo equilibrio psicofísico.

Cáncer

Sis igue con sus caprichos,k su pareja se va a desengañar. Posibildiad de tener ingresos extraordinarios. Siga adelante con sus iniciativas laborales. Un viaje es la mejor mediciana que puede recetarse.

Leo

Convivencia familiar tranquila. Una ayuda inesperada le saca del agobio económico. Confiará en sí mismo, por eso logrará éxitos profesionales. NO hacer nada en vez en cuando es muy sano.

Virgo

La nueva relación marcha, no se agobie. Día para resolver asuntos financieros delicados. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. Si practica deportes de riesgo, atención a las rodillas.

Libra

Se va a fijar en uno de sus amigos, pero no pasará nada. Si está pensando en solicitar un préstamo hoy es el día. Cambios profesionales y movimientos inesperados. Gozará de una salud de hierro.

Escorpio

Los asuntos del corazónse presentan sorprendentes. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita. Es mejor que adopte una actitudo serena en su trabajo. Duerma y desanse más.

Sagitario

Buen día para arreglar sus diferencias familiares. Momento perfecto para aumentar su patrimonio. Arte un probelma laboral manejará la situación éxito Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.

Capricornio

Jornada conflictiva con su pareja. El dinero no lo es todo. No está de suerte ho en loq ue a trabajo se refiere. Evite forzar en exceso su organismo, no es saludable.

Acuario

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Por fin encuentra el banco a su medida. Su pregreso profesional no tiene freno. Jornada excelente para empezar a poner a punto su belleza.

Piscis

Se disiparán muchas dudas si abre su corazón a los demás. Cuidado con los gastos excesivos. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. No le preocupará su salud, sino la de sus amigos.