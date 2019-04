Horóscopo de hoy 11 de abril de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco LEONOTICIAS León Jueves, 11 abril 2019, 11:08

Aries

Día muy entrañable con su pareja. Gaste menos dinero en el hogar y disfrútelo en algún viaje. Muchas satisfacciones en el trabajo. Sentido del humor y espíritu constructivo.

Tauro

Necesita tiempo antes de abrir a alguien su corazón. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Energía renovada que le hará trabajar con más agrado. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Géminis

Es el momento para amar y ser amado. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Atienda a su cuerpo y descanse lo suficiente.

Cáncer

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. Tiende al ahorro, pensando en lo que se avecina. Crítica favorable en su actuación profesional. Intente mejorar su calidad de vida.

Leo

Día perfecto para rematar una conquista. Procure reducir gastos. Ser jefe es difícil, utilice el diálogo. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.

Virgo

Encauzará su situación emocional. Ponga a cero sus deudas. El trabajo en equipo funcionará positivamente. Esas clases de natación darán descanso a su espalda.

Libra

Está bien ser independiente, pero déjese querer. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Planee cuidadosamente la estrategia a seguir en el trabajo. Póngase en manos de un masajista.

Escorpio

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. Ahorre un poco más, así se sentirá seguro en el futuro. La falta de experiencia laboral se resolverá con esfuerzo. Pequeño accidente doméstico sin consecuencias.

Sagitario

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. No piense tanto en el dinero y disfrútelo. Se le abren nuevos caminos en lo profesional. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Capricornio

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

Acuario

Hoy Cupido le hará una visita. Controle sus gastos, últimamente no tiene freno. Cumpla con su horario laboral o tendrá problemas. El contacto con la naturaleza le relajará.

Piscis

No caiga en una dependencia amorosa poco recomendable. Buenas miras económicas, atraviesa un momento estable. Aproveche para estudiar algo nuevo. Vital, lo que repercutirá positivamente en su salud.