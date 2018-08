Harry Styles y Camille Rowe rompen su relación El cantante Harry Styles. / AFP Algunos achacan a la larga duración de su gira por todo el mundo el motivo de la ruptura EL NORTE Viernes, 3 agosto 2018, 12:41

Harry Styles vuelve a estar soltero, tras romper su relación con la modelo Camille Rowe. Una ruptura que coincide con el final de la gira del cantante, según recoge el portal 'Chance'.

Styles dio por concluida su gira el pasado 16 de julio, después de 11 meses viajando por todo el mundo y consagrándose como uno de los grandes de la canción en solitario. Pero no todas son buenas noticias para el joven. Quizás esta larga gira podría haber sido la causante de su ruptura con Camille Rowe, según ha informado 'People', que también asegura que el cantante que saltó a la fama con su banda One Direction no ha querido hacer declaraciones sobre el tema.

Harry Styles y Camille Rowe comenzaron su relación el pasado verano después de que los presentara Alexa Chung. Pero transcurrido un año, parece que la relación no ha funcionado por lo que han decidido tomar caminos separados.