Gustavo González y María Lapiedra anuncian su boda DiezMinutos Según publica 'Diez Minutos', el fotógrafo sorprendió a su novia escribiéndole en cocos la frase 'Will you marry me?' ('¿Quieres casarte conmigo?') E.N. Miércoles, 21 noviembre 2018, 18:01

Gustavo González y María Lapiedra anuncian a bombo y platillo en la revista 'Diez Minutos' su boda. El fotógrafo finalizaba 2017 entre lágrimas al anunciar su divorcio de la que había sido su mujer durante 30 años, al estar enamorado de María Lapiedra, con la que mantenía una relación extramatrimonial desde hacía años. Ahora, cuando 2018 está a punto de acabar, el paparazzi cambia esas lágrimas por una sonrisa de oreja a oreja. Él y María Lapiedra han decidido dar un paso más en su relación y si el pasado verano se fueron a vivir juntos, hace unos días Gustavo ha pedido matrimonio a María y ella ha dicho... ¡Sí!

Según la revista, el fotógrafo decidió llevarse a la catalana a Maldivas para pedirle matrimonio González sorprendió a su novia escribiéndole en cocos la frase 'Will you marry me?' ('¿Quieres casarte conmigo?'), se arrodilló y le dijo que quería pasar el resto de su vida con ella, cuidándola y respetándola, en lo bueno y en lo mano, sacando un anillo de oro blanco y diamantes que le puso en el dedo anular a la catalana.