Dos guapos que van a por todas

Ella se llama Melany Pérez, tiene 20 años y es de Avilés. El año pasado obtuvo tres bandas en Miss Turismo Asturias: primera dama de honor, miss elegancia y miss redes sociales; este año se presentó al certamen de Dama de Asturias y acabó siendo la ganadora, tras enfrentarse a otras 10 chicas en la gala final que tuvo lugar en Avilés. Él es David García Costales y es de Sama de Langreo. A sus 23 años ya había hecho sus pinitos en diferentes certámenes de este tipo, pero no ha sido hasta este año que se alzó con el cetro de Caballero de Asturias. Mañana iba a celebrarse en Girona la final nacional, a la que estaban convocados los finalistas de todas las provincias españolas, además de los de Ceuta y Melilla. Sin embargo, mientras hablábamos con ellos, saltó la noticia: la organización del certamen anunciaba que la final quedaba aplazada y tendría lugar en septiembre, en Madrid. Ellos ya lo tenían todo preparado para el viaje: Melany con su familia y David con unos amigos. Así que ambos coinciden: «Nos vamos a Girona igual de fin de semana, no es cuestión de desaprovechar el viaje». Al menos se lo toman con humor y con buena filosofía.

Melany relata que a ella siempre le gustó lo de ser modelo y actriz, «desde niña», pero a la vez inicia el próximo curso un ciclo formativo superior en Educación Infantil. «Quiero ser profesora, dar clase a los niños pequeños». Y confía en que eso no le cierre puertas a su carrera ante las cámaras. «Me gustaría hacer algún 'casting' de televisión, porque me encantan las series. Una actriz que me gusta mucho es Blanca Suárez. Sobre la moda, me llama la atención poder desfilar por todo el mundo, conocer otros países, ir a pasarelas como la Fashion Week de Madrid o, por qué no, el de Victoria's Secret. Llegar alto, no solo ganar certámenes». Sobre sus posibilidades en la final de Madrid, sostiene. «Iré con ilusión, pero sé que es muy difícil ganarlo». Por ahora, los nervios quedan aplazados por unos meses.

El Caballero de Asturias, por su parte, señala que está preparando oposiciones para entrar en la Policía Local. «Tenemos las pruebas prácticas en Gijón dentro de poco», explica. Su carrera como modelo se la toma relajadamente, sin demasiadas pretensiones. «Lo hago porque me gusta: a los 18 años ya me apunté en una agencia, y aquí estamos. La verdad es que me gustaría probar de todo un poco y coger lo que se me vaya presentando, si el proyecto merece la pena». David García Costales jugó al fútbol en el Alcázar y en el Langreo, aunque ahora está más centrado en el gimnasio y en las rutas de montaña. ¿Podrá ganar en Madrid? «Me apetece mucho ir, ver lo que pasa y aprovechar la experiencia. Si no se gana no pasa nada, pero si podemos traer la banda de vuelta, mejor que mejor».