«Gracias a Amaia, por ser el acorde que completa mi canción» El cantante ha escrito una emotiva carta al cumplirse un año desde la mágica actuación de 'City of stars' en 'OT 2017' Miércoles, 14 noviembre 2018

El exconcursante de 'OT 2017' Alfred García ha vuelto a la actualidad por una emotiva carta que ha compartido en su cuenta de Twitter. Los seguidores de aquella edición no han olvidado aún el mágico momento de 'City of stars', tema con el que Alfred y Amaia comenzaron su historia de amor, tocando el piano a cuatro manos sobre el escenario del 'talent show'. Hace unos días saltaban las alarmas sobre una posible ruptura de la pareja.

Pero Alfred acaba de compartir una carta para celebrar el aniversario del día que cantaron 'City of stars' y ha sembrado muchas dudas: «Fue esa noche de hace justo un año... El comienzo de otras miles de mágicas noches más. 'City of stars' fue la primera canción que nos unió, de muchas otras que ahora nos unen. Pero esa es única. No sabíamos lo que estaba pasando fuera de esa academia, a la que tanto le debemos, pero sí que sabía que de una canción tocada a cuatro manos podíamos tocar los corazones de muchos y parar el tiempo unos minutos».

«(...) Gracias a todos por recibir todo nuestro amor con más amor. Porque las historias solo existen si a alguien le emocionan. A mí aún me emociona. Gracias a todos por hacerla eterna. Os agradezco todo el cariño con el que habéis participado en esta historia. Y cómo no, a mi compañera Amaia, por ser el acorde que completa mi canción».