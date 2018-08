Georgina Rodríguez alimenta la guerra contra Dolores Aveiro Georgina Rodríguez junto a Critiano Ronaldo. ABC La pareja de Cristiano Ronaldo alimenta la guerra que hay entre ella y la madre del futbolista portugués EL NORTE Lunes, 13 agosto 2018, 18:23

Las redes sociales se han convertido en el escenario elegido por Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro para mostrar sus desencuentros, incrementados después de que Cristiano Ronaldo fichase por la Juventus y trasladase su residencia a Italia.

Georgina Rodríguez, como recoge ABC, no ha dudado en mostrar en las redes lo feliz que se encuentra en su nueva residencia. Para ello, en uno de sus stories de Instagram puede verse a Alana Martina, a Eva María y a Mateo Ronaldo abriendo regalos en lo que parece ser el salón de su nueva casa. «Mis amores abriendo sus regalitos. Son tan agradecidos y tan lindos. Los amo con todo mi corazón», escribió.

Un mensaje sin mayor trascendencia si no fuera por los pensamientos de Dolores Aveiro, no demasiado contenta con el traslado de su hijo a Italia ni por su fichaje con la Juventus. La madre del astro portugués, además de dar un 'me gusta' a la expresión «vaca» que alguien le dedicó a la prometida de su hijo, también dio otro 'me gusta' a un comentario de una usuaria que escribió: «Solo busca quedarse con el dinero de CR7», refiriéndose a Georgina.