El final de Emma García en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que nunca pensó que viviría La presentadora se despide del programa de entretenimiento tras más de diez años CARLA COALLA Domingo, 4 noviembre 2018, 19:08

Se han deseado suerte, se enfrentan a duros retos, pero eso no hace que la despedida sea menos amarga. Esta misma tarde se ha emitido el último programa de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' con Emma García a la cabeza y, ni la presentadora ni el equipo, ha podido evitar emocionarse. Y es que más de diez años dan para mucho, porque por el espacio de Telecinco han pasado muchos tronistas y pretendientes/as, asesores/as del amor y un largo etcétera de comentaristas o miembros del equipo en general, pero Emma ha permanecido impertérrita, con su sonrisa y su micrófono en la mano, sentada en unas escaleras que parecían hechas a su imagen y semejanza, hasta ahora, que dice adiós: «Nunca pensé que iba a vivir mi final», ha dicho, visiblemente emocionada.

Pero no solo Emma García ha sufrido este final en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', sino también todos aquellos que han compartido estos años con ella: «Los espectadores no saben cómo sois, no comparten esos complejos, esos arrebatos veinteañeros. Os quiero pedir que se lo mostréis, que sois mucho más guapos por dentro que por fuera», han sido las palabras con las que Emma se ha despedido de los verdaderos protagonistas del concurso.

El final de Emma García al frente de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' escribe el principio de Toñi Moreno, que se pone al frente del espacio el próximo lunes día 5 de noviembre.