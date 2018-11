Eugenia Martínez de Irujo celebra su primer año de casada La hija de la duquesa de Alba dio el 'sí, quiero' al productor musical Narcís Rebollo en una íntima ceremonia en Las Vegas E.N. Martes, 20 noviembre 2018, 18:33

La hija de la duquesa de Alba, Eugenia Martínez de Irujo, dio el 'sí, quiero' hace un año al productor musical Narcís Rebollo, en una íntima ceremonia en Las Vegas, tras pocos meses de relación. La aristócrata compartió entonces en sus redes sociales una fotografía en la aparecía vestida de Marilyn Monroe junto a su pareja, como Elvis Presley, y añadió una al pie de foto una fecha: 17 de noviembre de 2017. Un año después la pareja ha querido compartir su amor también en las redes sociales.

La boda pilló de imprevisto incluso a algunos miembros de su familia, según ha confirmado Martínez de Irujo: «Somos todos muy independientes... La boda surgió allí, de repente. Ni Cayetano ni nadie se lo creía. Después de mucho tiempo cuando salió en la prensa me preguntaron. Mi hermano mayor también me preguntó '¿Te has casado?' Y yo dije que sí».