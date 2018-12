Las escandalosas confesiones sexuales de Techi sobre Kiko Rivera La ex del hijo de Isabel Pantoja ha confesado en 'Sábado Deluxe' los detalles más íntimos de su vida sexual E.N. Lunes, 17 diciembre 2018, 17:36

Techi Cabrera acudió el sábado como invitada al plató de 'Sábado Deluxe'. La joven, expareja de Alberto Isla y Kiko Rivera, afirmó que le gustan los hombres «guarros en la cama» y «cañeros» y que Kiko Rivera «lo era». Y no se quedó solo en eso, Techi admitió que fue Kiko ha sido la persona con la que ha tenido el mejor encuentro sexual: «Me lo he pasado tan bien con Kiko Rivera que le pongo un 10. Me ponía muy cachonda, a 800 revoluciones y a 20 uñas, que es mi postura favorita».

También habló de los lugares que más a tono le ponían para dejarse llevar por la pasión: «Me gusta la carretera, los aviones, me gusta mucha variedad de sitios», explicó Cabrera, a lo que Jorge Javier le preguntó si era verdad que se declaraba experta en sexo oral. «No me lo he sacado de la manga. Me lo han dicho muchos chicos». «Soy capaz de sacarle música sin tocar la flauta», aseguró la entrevistada.