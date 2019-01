La diseñadora del bikini de Pedroche: «No es mi estilo, me adapto al gusto de las clientas» Marta Rota, diseñadora de la firma Tot-Hom, ha explicado en una entrevista cómo se fueron desarrollando la ideas del estilismo de la vallecana E.N. Jueves, 3 enero 2019, 13:06

Cristina Pedroche un año más ha dado la 'campanada'... con su estilismo, claro. Desde que se conoció la noticia de que, junto a Chicote, iba a ser la encargada de dar las campanadas de Año Nuevo en Antena 3, sólo se ha hablado de eso, de cómo sería su vestido. Y, a tres días de haber comenzado el 2019, se sigue hablando de lo mismo.

La última en pronunciarse, hasta el momento, ha sido Marta Rota, diseñadora de la firma Tot-Hom, y artífice del estilismo de la vallecana, que ha concedido una entrevista a 'Informalia' explicando cómo se fueron desarrollando la ideas. «No es el traje que yo hubiera querido«, asegura: »No es mi estilo pero yo me adapto a los gusto de mis clientas y Cristina lo tenía muy claro desde el principio: 'Quiero un bikini', me dijo«.

La idea de la que partieron era un bikini cuyo mensaje fuese «el cambio climático», algo que luego la propia presentadora apoyó con un discurso en pleno directo. «Desde ahí fuimos desarrollando su idea. La de ella y la de Josie, su estilista. Esto ha sido un encargo en toda regla y me parece que estaba preciosa, no me arrepiento de haberlo hecho ni del resultado». También quiso pronunciarse sobre las acusaciones de plagio al diseño ya vintage de YSL y, para sorpresa de todos, parece ser que eran conscientes 'a priori' y la decisión de seguir adelante fue tomada a conciencia: «El proyecto fue desarrollado poco a poco, siempre bajo la opinión de Josie y de Pedroche. Y en un momento dado apareció la foto de Laetitia Casta pero ya estábamos muy adelantados», asegura.